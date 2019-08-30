Ole Gunnar Solskjaer, İbrahimovic hakkında konuştu

İngiltere Premier League 4. hafta müsabakasında Manchester United deplasmanda Southampton ile karşılaşacak.

Yarın oynanacak maç öncesinde Kırmızı Şeytanlar’ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer basın toplantısında kameralar karşısına çıktı. Basın mensupların Avrupa’da transferin bitmesine sayılı saatler kala transferle ilgili sorular alan Norveçli hoca soruları yanıtladı.

Kasım ayında takımı Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi bitecek İsveçli yıldız Zlatan İbrahimovic’in hafta başında, “Bana ihtiyaç duyarlarsa gelirim.” sözlerinin hatırlatıldığı Solskjaer esprili bir şekilde “Telefon numaramı biliyor, beni henüz aramadı ancak bu konuda ciddiyse konuşabiliriz.” dedi.

Ardından muhabirlerin İbrahimov’le Manchester kulübünün ilgilenip ilgilenmediği sorulduğunda “O burada güzel işler yaptı. Ancak tekrar takıma katılacağını sanmıyorum.” şeklinde cevap veren Solskjaer, takım ayrılacak oyunculara değindi.

Marcos Rojo’nun takımda kalacağını ancak Matteo Darmian ve Chris Smalling’in ayrılma ihtimallerinin bulunduğunu söyleyen Norveçli, takımın kaleci David de Gea’nın kontrat uzatma çalışmalarının devam ettiğini yineledi.