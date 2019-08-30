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Ole Gunnar Solskjaer, İbrahimovic hakkında konuştu
İngiltere Premier Lig

Ole Gunnar Solskjaer, İbrahimovic hakkında konuştu

Manchester United teknik direktörü Ole gunnar Solskjaer, takımının Southampton maçı öncesi basın toplantısında Zlatan Ibrahimovic dahil olası transferler hakkında konuştu.

SKOR DIŞ HABER 30 Ağustos 2019 13:40

İngiltere Premier League 4. hafta müsabakasında Manchester United deplasmanda Southampton ile karşılaşacak.

Yarın oynanacak maç öncesinde Kırmızı Şeytanlar’ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer basın toplantısında kameralar karşısına çıktı. Basın mensupların Avrupa’da transferin bitmesine sayılı saatler kala transferle ilgili sorular alan Norveçli hoca soruları yanıtladı.

Kasım ayında takımı Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi bitecek İsveçli yıldız Zlatan İbrahimovic’in hafta başında, “Bana ihtiyaç duyarlarsa gelirim.” sözlerinin hatırlatıldığı Solskjaer esprili bir şekilde “Telefon numaramı biliyor, beni henüz aramadı ancak bu konuda ciddiyse konuşabiliriz.” dedi.

Ardından muhabirlerin İbrahimov’le Manchester kulübünün ilgilenip ilgilenmediği sorulduğunda “O burada güzel işler yaptı. Ancak tekrar takıma katılacağını sanmıyorum.” şeklinde cevap veren Solskjaer, takım ayrılacak oyunculara değindi.

Marcos Rojo’nun takımda kalacağını ancak Matteo Darmian ve Chris Smalling’in ayrılma ihtimallerinin bulunduğunu söyleyen Norveçli, takımın kaleci David de Gea’nın kontrat uzatma çalışmalarının devam ettiğini yineledi.

Son güncelleme 13:40 | 30 Ağustos 2019
İngiltere Premier League manchester united Ole Gunnar Solskjaer Zlatan Ibrahimovic
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