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Medipol Başakşehir transferi resmen açıkladı! 3 yıllık anlaşma
Transfer Haberleri

Medipol Başakşehir transferi resmen açıkladı! 3 yıllık anlaşma

Medipol Başakşehir, Sırp futbolcu Danijel Aleksic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

30 Ağustos 2019 17:01

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, sezon başında Yeni Malatyaspor’dan El Ahli’ye transfer olan Sırp futbolcu Danijel Aleksic’i kadrosuna kattı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 28 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Aleksic için düzenlenen imza törenine İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt de katıldı.

Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, “Geçen sezon Yeni Malatyaspor’da gösterdiği performansla dikkat çeken ve sezon başında El Ahli’ye transfer olan Aleksic, bundan böyle Başakşehir forması giyecek. Danijel Aleksic'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

Son güncelleme 17:01 | 30 Ağustos 2019
Danijel Aleksic Medipol Başakşehir
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