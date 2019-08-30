MAÇ SONUCU | Osmanlıspor Adanaspor 2-2 | Ankara’da galip yok

TFF 1. Lig’de 3. haftanın açılış maçında Osmanlıspor ile Adanaspor 2-2 berabere kaldı.

Adanaspor'da Özkan Taştemur ilk yarının son bölümünde Ayuk'a yaptığı sert müdahaleden sonra kırmızı kartla oyundan atıldı. Rakibi önünde ikinci yarıyı eksik oynayan Adanaspor iki kere geriye düştüğü maçı 2-2 berabere tamamlamasını bildi. Osmanlıspor, evinde aldığı bu sonuçla ligin 3'üncü haftasında da 3 puanı kazanamadı. Özellikle maçın ikinci yarısında iyi bir performans sergileyen Adanaspor, ligdeki ilk beraberliğini aldı.

Maçın son bölümünde bir grup Osmanlıspor taraftarı yönetimi istifaya çağıran sloganlar attı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Yıldırım, Ali Tuna

Osmanlıspor: Mele, Ali Eren İyican, Ali Ülgen (Dk. 85 Oğuz Yıldırım), Mehmet Yiğit, Blagocevic, Ayuk, Barış Zeren (Dk. 84 Doğukan Efe), Atakan Rıdvan Çankaya, Beykan Şimşek, Okan Deniz, Mertan Caner Öztürk (Dk. 69 Todorovic)

Adanaspor: Kracic, Özkan Taştemur, Serdar Bingöl, Renan Diniz, Veli Kızılkaya, Serhat Tunç, Hakan Barış, Ahmet Dereli (Dk. 79 Abdulkadir Özdemir), Arabidze (Dk. 46 Bagayoko), Gleison (Dk. 46 Enes Yasin Akyol), Eze

Goller: Dk. 20 Beykan Şimşek, Dk. 74 Okan Deniz (Osmanlıspor), Dk. 55 Hakan Barış, Dk. 77 Eze (Penaltıdan) (Adanaspor)

Kırmızı kart: Dk. 45 Özkan Taştemur (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 2 Ahmet Dereli, Dk. 49 Serhat Tunç, Dk. 90+7 Eze (Adanaspor), Dk. 45+2 Mehmet Yiğit, Dk. 65 Ali Eren İyican, Dk. 76 Ali Ülgen, Dk. 80 Barış Zeren, Dk. 83 Atakan Rıdvan Çankaya (Osmanlıspor)