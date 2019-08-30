Leicester City 14 senedir kulübün formasını giyen Choudhury’nin sözleşmesini uzattı

İngiltere Premier League’de 2016 senesinin şampiyonu Leicester City, oyuncusu Hamza Choudhury’nin sözleşmesini 2023’e kadar uzattı.

Bangladeş asıllı İngiliz oyuncu şu an 21 yaşında ve 14 senedir giydiği Leicester City formasını ilk kez 7 yaşında giymişti. Uzatılan sözleşmeyle birlikte genç oyuncu, yetiştiği kulüpte 19 sene geçirme şansı bulacak.

Choudhury A takıma seviyesine çıkana kadar Leicester City’nin her yaş kademesinde görev almıştı.