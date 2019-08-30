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Leicester City 14 senedir kulübün formasını giyen Choudhury’nin sözleşmesini uzattı
İngiltere Premier Lig

Leicester City 14 senedir kulübün formasını giyen Choudhury’nin sözleşmesini uzattı

İngiltere Premier League takımlarından Leicester City, kulübe 7 yaşında giren oyuncusu Hamza Choudhury'nin sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.

SKOR DIŞ HABER 30 Ağustos 2019 14:54

İngiltere Premier League’de 2016 senesinin şampiyonu Leicester City, oyuncusu Hamza Choudhury’nin sözleşmesini 2023’e kadar uzattı.

Bangladeş asıllı İngiliz oyuncu şu an 21 yaşında ve 14 senedir giydiği Leicester City formasını ilk kez 7 yaşında giymişti. Uzatılan sözleşmeyle birlikte genç oyuncu, yetiştiği kulüpte 19 sene geçirme şansı bulacak.

Choudhury A takıma seviyesine çıkana kadar Leicester City’nin her yaş kademesinde görev almıştı.

Son güncelleme 14:54 | 30 Ağustos 2019
Hamza Choudhury İngiltere Premier League Leicester City
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