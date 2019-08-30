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Kayserispor’da Alpay Çelebi ameliyat oldu
Kayserispor

Kayserispor’da Alpay Çelebi ameliyat oldu

İstikbal Mobilya Kayserispor futbolcusu Alpay çelebi ameliyat oldu.

30 Ağustos 2019 17:59

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Beşiktaş’tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Alpay Çelebi, ön çapraz bağ ve menüsküs ameliyatı geçirdi. 17 Ağustos 2019 günü Kayseri’de Alanyaspor ile oynanan ligin ilk maçında sakatlanan Alpay Çelebi, ameliyat oldu.

İstikbal Mobilya Kayserispor kulübü, “Oyuncumuz Alpay Çelebi’de 17.08.2019 tarihinde oynanan Alanyaspor maçında ön çapraz bağ ve menüsküs yaralanması meydana gelmiş, 26.08.2019 tarihinde ön çapraz bağ revizyon ve menüsküs tamiri cerrahisi ile tedavi edilmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara döneceğine inanıyoruz” açıklaması yaptı.

Son güncelleme 17:59 | 30 Ağustos 2019
Alpay Çelebi kayserispor süper lig
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