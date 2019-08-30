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Kayserispor Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda?
Kayserispor

Kayserispor Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig üçüncü hafta açılış maçında Kayserispor Galatasaray'ı ağırlıyor. Henüz ligde galibiyetle tanışamayan Galatasaray ilk üç puanını Kayseri'de almak istiyor. Kayserispor ise ilk üç puanına dev rakibi karşısında almak istiyor. Peki Kayserispor Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda?

30 Ağustos 2019 16:03

Lige iyi bir başlangıç yapamayan iki ekip Süper Lig’in üçüncü haftasında karşı karşıya geliyor. Galatasaray, ligin ilk haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor’a 2-0 yenilirken, ikinci haftada ise sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. İstikbal Mobilya Kayserispor ise ilk hafta evinde Alanyaspor’a 1-0 mağlup oldu, ikinci haftada MKE Ankaragücü ile deplasmanda yaptığı maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

KAYSERİSPOR GALATASARAY HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA

Süper Lig’in üçüncü hafta mücadelesinde Kayserispor, Galatasaray’ı konuk edecek. 30 Ağustos Cuma günü saat 20.30’da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Mustafa Öğretmenoğlu’nun yöneteceği mücadelede, Ali Saygın Ögel ve Samet Çavuş yardımcılıkları üstlenecek.

Son güncelleme 16:03 | 30 Ağustos 2019
YAKINDAKİ MAÇLAR
Kasimpasa S.K.
Bugün - 20:30
-
Ankaragücü
Kayserispor
Bugün - 20:30
-
Galatasaray
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Fenerbahçe
2 2 6
2 Alanyaspor
2 2 6
3 Denizlispor
2 2 6
4 Caykur Rizespor
2 2 6
5 Trabzonspor
2 1 4
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