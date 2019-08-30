Kayserispor Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda?

Lige iyi bir başlangıç yapamayan iki ekip Süper Lig’in üçüncü haftasında karşı karşıya geliyor. Galatasaray, ligin ilk haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor’a 2-0 yenilirken, ikinci haftada ise sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. İstikbal Mobilya Kayserispor ise ilk hafta evinde Alanyaspor’a 1-0 mağlup oldu, ikinci haftada MKE Ankaragücü ile deplasmanda yaptığı maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

KAYSERİSPOR GALATASARAY HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA

Süper Lig’in üçüncü hafta mücadelesinde Kayserispor, Galatasaray’ı konuk edecek. 30 Ağustos Cuma günü saat 20.30’da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Mustafa Öğretmenoğlu’nun yöneteceği mücadelede, Ali Saygın Ögel ve Samet Çavuş yardımcılıkları üstlenecek.