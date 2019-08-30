CANLI | Kayserispor Galatasaray

Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşıyor. İlk iki haftada sadece bir puan toplayabilen Galatasaray, aynı durumdaki rakibini yenerek ilk galibiyetini almak istiyor. İstikbal Mobilya Kayserispor ise evindeki maçta güçlü rakibini yenerek, üç puanla tanışmayı hedefliyor.

KAYSERİSPOR 0-0 GALATASARAY

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

STAT: Kadir Has

HAKEM: Mustafa Öğretmenoğlu

SAAT: 20:30

YAYIN: beIN Sports 1

KAYSERİSPOR: Lung, Abdennour, Poulain, Miguel Lopes, Yasi Subaşı, Dja Djedje, Rienstra, Mensah, Henrique, Adebayor, Umut Bulut

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nzonzi, Ömer, Nagatomo, Feghouli, Belhanda, Babel, Diagne

İKİ TAKIM DA İLK ÜÇ PUANIN PEŞİNDE

Lig kötü bir başlangıç yapan Galatasaray, deplasmanda Denizlispor’a 2-0 yenildikten sonra, sahasında konuk ettiği Konyaspor’a son dakikada yediği golle iki puan bıraktı. 1-1 berabere biten karşılaşma sonrası iki haftada bir puan toplayabilen Galatasaray, deplasmanda Kayserispor’u yenerek ilk üç puanını hanesine yazdırmanın planlarını yapıyor. Galatasaray’da kırmızı kart cezalısı Seri ve sakatlığı henüz düzelmeyen Emre Akbaba dışında eksik bulunmuyor.

Galatasaray gibi Kayserispor da sezona istediği başlangıcı yapamadı. İlk hafta sahasında Alanyaspor’a 1-0 yenilen Kayserispor, Ankaragücü deplasmanında ise bir puanı uzatma bulduğu golle kurtardı. Ankara deplasmanında ilk puanını alan Kayserispor, sahasındaki maçı kazanarak üç puanla tanışmak istiyor. Kayserispor’da sakatlıkları bulunan Şamil Çinaz, Artem Kravets ve Alpay Çelebi maç kadrosunda yer almıyor.

GALATASARAY ÜSTÜN

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul’un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 46 müsabakada Galatasaray 29, Kayserispor sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 4 maçtan galip ayrılan Galatasaray’ın toplam 101 golüne, Kayserispor 34 golle yanıt verebildi.

Geçen sezonki maçları Galatasaray, Kayseri’de 3-0, İstanbul’da da 3-1’lik skorlarla kazandı.

KAYSERİ’DEKİ MAÇLAR

Galatasaray, genelde büyük üstünlük kurduğu Kayserispor’u deplasmanda ise 23 lig maçında 10 kez yendi. Kayseri’deki sadece bir maçı ev sahibi ekip kazanırken, 12 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Kayserispor evinde 18, Galatasaray ise deplasmanda 34 gol attı.

Kayserispor, rakibi karşısında evindeki tek galibiyeti 1973-1974 sezonundaki ilk randevuda elde etti. 21 Nisan 1974 tarihinde yapılan maçı 2-0 kazanan Kayserispor, daha sonra Galatasaray ile evinde oynadığı 22 müsabakadan 10’unu yitirdi, 12’sinde berabere kaldı.