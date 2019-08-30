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Kayserispor, Fenerbahçe’nin genç kalecisi Umut Eren Tunç’u transfer etti
Transfer Haberleri

Kayserispor, Fenerbahçe’nin genç kalecisi Umut Eren Tunç’u transfer etti

İstikbal Mobilya Kayserispor kadrosuna bir kaleci daha kattı. Sarı kırmızılı ekip Hakan Arıkan ve İsmail Çipe'nin ardından Fenerbahçe altyapısından Umut Eren Tunç ile sözleşme imzaladı.

30 Ağustos 2019 10:13

İstikbal Mobilya Kayserispor, Fenerbahçe altyapısından kaleci Umut Eren Tunç ile anlaştı.

4 yıldır Fenerbahçe alt yapısında bulunan Kayserili kaleci ile profesyonel futbolcu mukavelesi yapıldı. 17 yaşındaki kaleci Umut Eren ile 3 yıllık sözleşme yapıldı.

Umut Eren, Kayseri Kılıçaslan Yıldızspor, İncesu Erdemspor takımından sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Sarı Kırmızılı takım bu sezon kaleci Hakan Arıkan, İsmail Çipe ile anlaşmıştı.

Umut Eren'in hem U17 hemde U19 kategorilerine forma giyecek.

Son güncelleme 10:13 | 30 Ağustos 2019
Fenerbahçe kayserispor Umut Eren Tunç
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