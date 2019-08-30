Hikmet Karaman’dan hakem Mustafa Öğretmenoğlu’na tepki!

Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray’a 3-2 yenilen Kayserispor’da başkan Erol Bedir’den sonra teknik direktör Hikmet Karaman da hakeme tepki gösterdi.

Yayıncı kuruluşa konuşan Karaman, hakem Mustafa Öğretmenoğlu’nun maçı neden 90+8’de bitirmediğini ve çıkan kartları sorguladı.

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Karaman’ın canlı yayında tepki dolu sözleri şöyle;

“Maçı mı yorumlayacağız, hakemi mi yorumlayacağız, oyuncuları mı yorumlayacağız? Çok şey var! Yani mağlubiyetten sonra hiçbir şey geri gelmez. Oyunun ilk 45 dakikalık bölümünde iyi başladık, pozisyon vermedik. İyi atağa çıktı. Golü de bulduk. Esas ikinci yarı Mensah 2-0 yapsa farka giderdi bu maç tartışmasız!

Hakemin verdiği kartlara aklım ermiyor! Umut Bulut’un sarısı… Bizim attığımız golden sonra Umut sarı kartı yedi. İkincisinde de haklı olarak Umut’u attı. Pablo Henrique’nin kartına bakıyorsunuz kart yok tamam faul ama kartlık mı!

Maç öncesi bazı yazılar gördüm. Ama maçtan sonra Allah Allah dedim! 3 tane oyuncumuzu attılar ya! Rica ediyorum 8 dakika uzatma verdi. 90+8’e gelsinler, yayıncı kuruluşa rica ediyorum; hakem maçı nerede bitirebilirdi. Bitir neden bitirmiyorsun? 90+8’den sonra top gitti, Galatasaray’ın tehlikeli olma şansı yok! Neden bitirmiyorsun hocam ya! Hakemi suçlayıp buraya gelmek istemiyorum, Mensah atsa bitirmiştik ama 8 dakika verdin fakat bitirmiyorsun! Top geri gidiyor oyuncu hala sağa sola gidiyor. Baksınlar, hatamız varsa da bilelim. 90+8 verip de oyun içinde hiçbir yoksa top ölü noktalara gidiyorsa bitireceksin hoca. Yazık oldu ya! Ben bir hafta çalışıyorum, oyuncularımız eşek gibi çalışıyor!”