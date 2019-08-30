Galatasaray Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir tarafını uykusuz geceler bekliyor

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde maç programını açıkladı. Böylece Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray ile Avrupa Ligi’nde yer alan Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir’in maçlarını oynayacakları tarihler ve saatler belli oldu.

Buna göre TSİ (Türkiye Saati İle) 22:00 ve 23:00’te başlayacak maçlar, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir taraftarlarına uykusuz geceler yaşatacak.

Avrupa kupalarındaki Türk takımlarının zorlu maç trafiği Türkiye`yi UEFA organizasyonlarında temsil edecek Galatasaray, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor, Avrupa kupası maçlarından önce ve sonra Süper Lig`de de zorlu maçlara çıkacak. İlgili Haberi Oku

Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray, 1 Ekim 2019’da sahasında oynayacağı Paris Saint Germain, 22 Ekim 2019’da yine sahasındaki Real Madrid, 6 Aralık 2019’da deplasmandaki Real Madrid ve grubun son haftasında 11 Aralık 2019 tarihinde deplasmanda Paris Saint Germain ile oynayacağı maçlara 22:00’de başlayacak. Karşılaşmalar 00:00’a doğru bitecek.

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş, 19 Eylül 2019’da Slovan Bratislava ile deplasmanda oynayacağı maça 22:00’de bitecek. Saat 00:00’a yakın bir zamanda bitecek karşılaşmalardan daha da kötüsü, 23:00’te başlayacak olan maçlar olacak. Beşiktaş, 7 Kasım 2019’da deplasmanda Braga ve 12 Aralık 2019 tarihinde deplasmanda Wolverhampton ile oynayacağı karşılaşmalara 23:00’te çıkacak. Bu karşılaşmalar, gece yarısını geçtikten sonra 01:00 gibi sona erecek.

Trabzonspor’un ise 23:00’te maçı olmayacak. Ancak Karadeniz temsilcisinin taraftarlarını uykusuz bırakacak iki maç var. Trabzonspor’un 3 Ekim 2019 tarihinde Basel ile sahasında ve 24 Ekim 2019’da yine sahasında Krasnodar ile karşılaşacağı maçlar, 22:00’de başlayacak ve 00:00 gibi sona erecek.

Medipol Başakşehir taraftarlarını ise diğer temsilcilerimizin taraftarlarından daha uykusuz bir fikstür bekleyecek. Medipol Başakşehir’in 19 Eylül 2019 tarihindeki deplasmanda oynayacağı Roma maçı, saat 22:00’de başlayacak. Karşılaşma 00:00 gibi sona erecek. Medipol Başakşehir’in 7 Kasım 2019’da deplasmanda Wolfsberger ve 12 Aralık 2019 tarihinde Borussia Mönchengladbach ile yine rakip sahada oynayacağı karşılaşmalar 23:00’te başlayıp, 01:00 gibi sona erecek.