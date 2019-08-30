SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika.. 437 vakıftaki 203 yöneticiye dava!
Fransız basını duyurdu: ‘Fenerbahçe Luiz Gustavo transferinde sona yakın’
Transfer Haberleri

Fransız basını duyurdu: ‘Fenerbahçe Luiz Gustavo transferinde sona yakın’

Fransız basını, Fenerbahçe'nin bir süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Luiz Gustavo transferinde sona gelindiğini duyurdu.

SKOR DIŞ HABER 30 Ağustos 2019 13:19

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya’da forma giyen Luis Gustavo’yu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncuya imza attırmak üzere.

Fransa’nın önde gelen gazetelerinden L’equipe’in muhabiri, konuyla ilgili olarak “Marsilya Kulübü içindeki kaynaklarımız, Luiz Gustavo için Fenerbahçe ile anlaşmanın yakın olduklarını, sadece küçük detayların kaldığını söyledi” ifadelerini kullandı.

Haberde Fenerbahçe ile Marsilya’nın 6 milyon Euro’luk bonservis bedelinde anlaşma sağladığı öğrenildi.  Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud, iki sezon önce Wolfsburg’dan 8 milyon Euro’ya transfer ettikleri 32 yaşındaki yıldız futbolcuyu bu rakama yakın bir fiyata satmak istiyordu.

Öte yandan Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe’ye gitmek istediğini söylemesi üzere Fransız ekibinin transfere onay verdiği belirtildi.

Kariyerine ülkesi Brezilya’da başlayan Gustavo, Corinthians, Hoffenheim, Bayern Münih ve Wolfsburg formaları giydi.

Son güncelleme 13:46 | 30 Ağustos 2019
Fenerbahçe Luiz Gustavo marsilya
YAKINDAKİ MAÇLAR
Kasimpasa S.K.
Bugün - 20:30
-
Ankaragücü
Kayserispor
Bugün - 20:30
-
Galatasaray
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Fenerbahçe
2 2 6
2 Alanyaspor
2 2 6
3 Denizlispor
2 2 6
4 Caykur Rizespor
2 2 6
5 Trabzonspor
2 1 4
TÜMÜNÜ GÖR