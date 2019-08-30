Fransız basını duyurdu: ‘Fenerbahçe Luiz Gustavo transferinde sona yakın’

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya’da forma giyen Luis Gustavo’yu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncuya imza attırmak üzere.

Fransa’nın önde gelen gazetelerinden L’equipe’in muhabiri, konuyla ilgili olarak “Marsilya Kulübü içindeki kaynaklarımız, Luiz Gustavo için Fenerbahçe ile anlaşmanın yakın olduklarını, sadece küçük detayların kaldığını söyledi” ifadelerini kullandı.

Haberde Fenerbahçe ile Marsilya’nın 6 milyon Euro’luk bonservis bedelinde anlaşma sağladığı öğrenildi. Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud, iki sezon önce Wolfsburg’dan 8 milyon Euro’ya transfer ettikleri 32 yaşındaki yıldız futbolcuyu bu rakama yakın bir fiyata satmak istiyordu.

Öte yandan Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe’ye gitmek istediğini söylemesi üzere Fransız ekibinin transfere onay verdiği belirtildi.

Kariyerine ülkesi Brezilya’da başlayan Gustavo, Corinthians, Hoffenheim, Bayern Münih ve Wolfsburg formaları giydi.