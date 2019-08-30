Fatih Terim: Geçen sezonki tanımlamaya alınmışlar!

Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor’u 3-2 yenen Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, açıklamalarda bulundu. Terim, her iki tarafa da gelen-giden bir maç olduğunu belirttiği yorumunda, takımımın kolay goller yediğini söyledi.

Ayrıca Terim geçen sezon kullandığı “Organize ama amatör kötülük” tanımlamasını yeniden hatırlatarak, açıklama yaptı;

“Açıkçası beklediğimizi bulamayınca mecburi değişiklikleri yapacağız. İlk yarıdaki Diagne’yi çıkarıp Emre Mor’u alarak iyi de yaptık. Babel’i öne attık. Kayserispor’u da tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Çok renkli ve elektrikli bir maç oldu. 3 puan için çok mutluyum ve sevinçliyim. Galatasaray böyle goller yememeli. Daha iyi olacağımız belli. Milli aradan sonra daha iyi olacağız.

Bu atmosfer yaratıldı. Galatasaray yalnızlaştırılmaya çalışıyor gibi ortam oluştu. Geçen sezon bir tanım yaptım. Organize ama amatör kötülük! Bu sene görüyorum ki bu sezon amatör değil profesyonelce hamleler var! Bunu maçla alakalı değil, dışarıda yaşananlara söylüyorum. Bunların tek ilacı Galatasaray olarak bir bütün şeklinde durabilmek. Ben bunu zaman zaman hatırlatıyorum. Ama geçen sezon kullandığım amatör tanımına alınmışlar!”