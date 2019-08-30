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Çaykur Rizespor, Marko Scepovic’u transfer etti
Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor, Marko Scepovic’u transfer etti

Çaykur Rizespor, Macaristan 1. Lig takımı MOL Fehervar'da forma giyen 28 yaşındaki forvet Marko Scepovic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

30 Ağustos 2019 19:07

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Sırp golcü Marko Scepovic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, “Takımımız Macaristan 1. Lig takımı MOL Fehervar’da forma giyen Marko Scepovic’i transfer etmiştir. Santrfor mevkisinde oynayan 28 yaşındaki Sırp milli oyuncu kulüp başkanımız Hasan Kartal ve başkan vekili Ali Zeki Saruhan’ın İstanbul’da katıldığı imza töreniyle 3 yıllık sözleşme imzalamıştır.” ifadelerine yer verildi.

Sırp oyuncunun 9 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

Son güncelleme 19:07 | 30 Ağustos 2019
Çaykur Rizespor Marko Scepovic süper lig
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