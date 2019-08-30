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SON DAKİKA | Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor’un Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
Uefa Avrupa Ligi

SON DAKİKA | Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor’un Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un grupları ve karşılaşacakları rakipleri belli oldu. İşte detaylar...

30 Ağustos 2019 14:03

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek gruplar Monaco’daki kura çekimi ile belli oldu. Türkiye’den Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir kuraya katıldı.

C Grubu’nda yer alan Trabzonspor’un rakipleri Basel, Krasnodar ve Getafe oldu. K Grubu’ndaki Beşiktaş ise Braga, Wolverhampton ve Slovan Bratislava ile eşleşti.

J Grubu’ndaki Medipol Başakşehir ise Roma, Borussia Monchengladbach ve Wolfsberger ile karşı karşıya gelecek.

Avrupa Ligi’nde grup maçları, 19 Eylül’de başlayıp 12 Aralık’ta sona erecek. Son olarak İngiltere ekibi Chelsea’nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi’nin finali, 27 Mayıs 2020’de Polonya’nın Gdansk şehrinde oynanacak.

  • A Grubu: Sevilla, Apoel, Karabağ, F91 Dudelange
  • B Grubu: Dinamo Kiev, Kophenhag, Malmö, Lugano
  • C Grubu: Basel, Krasnodar, Getafe, TRABZONSPOR
  • D Grubu: Sporting Lizbon, PSV Eindhoven, Rosenborg, Lask
  • E Grubu: Lazio, Celtic, Rennes, Cluj
  • F Grubu: Arsenal, E. Frankfurt, Standard Liege, Vitoria
  • G Grubu: Porto, Young Boys, Feyenoord
  • H Grubu: CSKA Moskova, Ludogorets, Espanyol, Ferencvaros
  • I Grubu: Wolfsburg, Gent, Saint Etienne, FC Oleksandriya
  • J Grubu: Roma, Borussia Monchengladbach, MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, Wolfsberger
  • K Grubu: BEŞİKTAŞ, Braga, Wolverhampton, Slovan Bratislava
  • L Grubu: Manchester United, Astana, Partizan, AZ Alkmaar
  • Eden Hazard 2018-19 sezonunda Avrupa Ligi'nin en iyi oyuncusu seçildi.

Son güncelleme 15:00 | 30 Ağustos 2019
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