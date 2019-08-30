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Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir’in Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oluyor!
Uefa Avrupa Ligi

Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir’in Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oluyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu.

30 Ağustos 2019 07:04

UEFA Avrupa Ligi’nde gruplar bugün Monaco’da TSİ 14.00’te çekilecek kura belli olacak.

Türkiye’den Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir kuraya katılacak. 48 takımın yer aldığı kura çekimine Beşiktaş 1. torbadan Başakşehir 3. torbadan ve Trabzonspor 4. torbadan katılacak.

İLK MAÇLAR 19 EYLÜL’DE

Avrupa Ligi’nde grup maçları, 19 Eylül’de başlayıp 12 Aralık’ta sona erecek. Son olarak İngiltere ekibi Chelsea’nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi’nin finali, 27 Mayıs 2020’de Polonya’nın Gdansk şehrinde oynanacak.

Muhtemel rakipler şöyle:

1. Torba: BEŞİKTAŞ, Manchester United, Sevilla, Arsenal, Porto, Roma, Dinamo Kiev, Basel, Sporting, CSKA Moskova, Wolfsburg, Lazio

2. Torba: PSV, Krasnodar, Celtic, Kopenhag, Braga, Gent, Borussia Monchengladbach, Young Boys, Astana, Ludogorets, APOEL, Eintracht Frankfurt

3. Torba: MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, Saint-Etienne, Karabağ, Feyenoord, Getafe, Espanyol, Malmö, Partizan, Standard Liege, Wolverhampton, Rennes, Rosenborg

4. Torba: TRABZONSPOR, AZ Alkmaar, Vitoria Guimaraes, FC Oleksandriya, F91 Dudelange, LASK Linz, Wolfsberger AC, Slovan Bratislava, FC Lugano, Glasgow Rangers, Cluj, Ferencvaros

Son güncelleme 07:07 | 30 Ağustos 2019
avrupa ligi beşiktaş Medipol Başakşehir trabzonspor
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