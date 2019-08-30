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Beşiktaş, Mohamed Elneny’i İstanbul’a getiriyor! Forvet transferi için iki isim…
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Beşiktaş, Mohamed Elneny’i İstanbul’a getiriyor! Forvet transferi için iki isim…

Beşiktaş, Arsenal'in orta saha oyuncusu Mohamed Elneny'i bu akşam İstanbul'a getiriyor. Siyah beyazlılarda forvet transferi için Stefano Okako ve Vincent Aboubakar ile anlaşma sağlandı. Son kararı Fikret Orman verecek.

SKOR ÖZEL | Ali Aydın 30 Ağustos 2019 15:32

Süper Lig ekibi Beşiktaş, anlaşma sağladığı Arsenal’in Mısırlı yıldızı Mohamed Elneny’yi bu akşam İstanbul’a getirecek.

Sözcü Gazetesi muhabiri Ali Aydın’ın haberine göre; İngiliz devi ve 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile el sıkışan siyah beyazlılar, başarılı futbolcu ile 1 yıllık anlaşma sağlarken, Arsenal’e kiralama bedeli ödenmeyecek.

Konuyla ilgili olarak konuşan Beşiktaş Sportif Direktörü Ali Naibi de “Elneny için Arsenal ile anlaştık. Sağlık kontrollerini başarıyla geçerse sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katacağız” ifadelerini kullanarak transferi doğruladı.

Öte yandan forvet transferi için de girişimlerini sürdüren Beşiktaş, Watford’un 30 yaşındaki forveti Stefano Okaka ve Portolu Vincent Aboubakar ile prensipte anlaşma sağladı.

Ancak Başkan Fikret Orman’ın son ana kadar bekleyeceği ve teknik ekiple birlikte kararı verdikten sonra iki isimden birinin kadroya katılacağı öğrenildi.

Son güncelleme 15:40 | 30 Ağustos 2019
arsenal beşiktaş Mohamed Elneny Stefano okaka Vincent Aboubakar
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