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Ashleigh Barty ve Serena Williams 4. turda!
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Ashleigh Barty ve Serena Williams 4. turda!

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Barty ve 8 numaralı seribaşı Serena Williams, dördüncü tura çıktı. Tek erkeklerde 7 numaralı seribaşı Nishikori, üçüncü turda Avustralyalı Alex de Minaur'a 3-1 yenildi.

30 Ağustos 2019 22:41

ABD Açık Tenis Turnuvası’nda tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Ashleigh Barty ve 8 numaralı seribaşı Serena Williams, dördüncü tura çıktı.

ABD’nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasında bu yılın Fransa Açık şampiyonu Barty, üçüncü turda Yunan Maria Sakkari ile karşılaştı.

Klasmanın 29 numarası Sakkari’yi 7-5 ve 6-3’lük setlerle 2-0 mağlup eden Barty, tur atlayan taraf oldu.

Kariyerinde 6 ABD Açık şampiyonluğu bulunan 8 numaralı seribaşı Serena Williams, dünya klasmanında 44. sırada yer alan Çek Karolina Muchova’yı 6-3 ve 6-2’lik setlerle turnuva dışında bıraktı.

Tek erkeklerde 7 numaralı seribaşı Kei Nishikori ise turnuvaya üçüncü turda veda etti. Japon tenisçi, klasmanın 38 numarası Avustralyalı Alex de Minaur’a 6-2, 6-4, 2-6 ve 6-3’lük setlerle 3-1 mağlup oldu.

Son güncelleme 22:41 | 30 Ağustos 2019
ABD Açık Tenis Turnuvası Ashleigh Barty Kei Nishikori serena williams
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