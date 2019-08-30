Arkas Aegean Link Regatta’da UBS Yarışı’nın birincisi Arkas-M.A.T. Sailing Team oldu

Arkas Aegean Link Regatta üçüncü yılında da Çeşme'yi yelkenlerle donattı.

2017 yılında 45 ve geçen yıl 52 teknenin katıldığı yarış bu yıl da yine Türkiye'deki yarışlar içinde en yüksek katılımla, IRC A 0-1-2-3-4, IRC B 1-2-3 ve Destek 1-2-3 kategorilerinde 56 tekne ve 550'nin üzerinde katılımcıyı ağırlıyor.

Ekipler 28 Ağustos akşamı Çeşme Marina Yacht Club'ta düzenlenen açılış kokteylinin ardından ertesi gün UBS Çeşme Şamandıra Yarışı ile Çeşme Marina'dan start aldı.

16-18 knot arasında değişen rüzgar hızı ile keyifli bir mücadeleye sahne olan Çeşme açıklarında ekipler , IRC sınıfında üç turlu sosis rotalı şamandıra yarışı, destek sınıfında ise iki turlu sosis rotalı şamandıra yarışının tadını çıkardı.

UBS Çeşme Şamandıra Yarışı'nın IRC 0 kategorisinde kazanan Comet A teknesiyle Arkas- M.A.T. Sailing Team olurken IRC A1 kategorisinde Lemon Sailing, IRC A2'de Ladies First, IRC A3'te Cygnus, IRC A4'te Farmer, IRC B1'de Meltem, IRC B2'de Goodday Sunshine, IRC B3'te Allegro, Destek 1 sınıfında ise Egem, Destek 2'de Um Uysal Fun Lemon ve Destek 3'te Lune birinci oldu.

Yarışın ardından gruplarında birinci olanlar UBS özel etabını kazananlar akşam Dilaila Beach'te düzenlenen UBS Kokteyl ve Ödül Töreni‘nde kupalarına kavuştu. Törenin ardından düzenlenen konserde ise misafirler Evrim Özkaynak ile yarışın yorgunluğunu attı.

Üçüncü senesinde gücünü artırarak daha çok destekçi ve paydaş ile yoluna devam ediyor

Organizasyona geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yanında büyük bir destek var. Sürdürülebilir ve geleneksel hale gelmesi hedeflenen yarış, ilk yıl gösterdiği başarının ardından adını uluslararası arenada da duyurarak değerli markalarla birlikte yürümüştü.

Bu yıl ise Türkiye'nin bayrak taşıyıcı global markası Türk Hava Yolları, Arkas Aegean Link Regatta'nın ana sponsorluğunu üstlendi. Yarışın son günü gerçekleşecek yarış ise Turkish Airlines Yarışı olarak adlandırılıyor.

Yarışın destekçilerinden biri de yine İsviçre merkezli dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden UBS, Arkas Aegean Link Regatta'nın üçüncü yılında da yanında. Bu sene yarışın 30 Ağustos'ta Çeşme'de yapılacak ayağına Çeşme Belediyesi ismini veriyor. “Çeşme Belediyesi 30 Ağustos Zafer Kupası”nın ödül töreni de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın ev sahipliğinde yapılacak.

Son gün ise ekipler, Turkish Airlines Yarışı'nın ardından kupalarını Before Sunset Beach'te düzenlenecek ödül töreni ve kapanış partisinde alacak. Partide yorgunluk ise Sunshine Band ile atılacak.

Arkas Aegean Link Regatta ile Çeşmeliler Ovacık'tan itibaren Çeşme'nin tüm koylarında renkli yelkenlilerin görsel şölenine tanıklık edip, yarışın keyfine ortak olabilecek.

KUPA YENİ SAHİBİNİ BEKLİYOR

Arkas Aegean Link Regatta'yı kazanan teknenin 1 yıl boyunca elinde bulundurduğu overall kupa, bir yıl sonraki yarışta yeni şampiyona veriliyor. Yarışı 5 yıl üst üste kazanan tekne ise kupanın daimi sahibi oluyor.