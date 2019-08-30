Andre Villas Boas’tan transfer açıklaması: En iyi teklif Fenerbahçe’den…

Orta saha arayışındaki Fenerbahçe, Marsilya’dan Luiz Gustavo’yu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Luiz Gustavo ile başka kulüplerin de ilgilendiği belirtilirken, Fenerbahçe transferi bir an önce bitirmek için çabalıyor.

Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas Boas, Luiz Gustavo’nun transferi ile ilgili yaptığı açıklamada, en iyi teklifin Fenerbahçe’den geldiğini söyledi.

Luiz Gustavo ile ilgili soruya yanıt veren Villas Boas, şu ifadeleri kullandı:

“Birçok takım Luiz Gustavo ile ilgileniyor. Aralarında en iyi teklif Fenerbahçe’den geldi. Görüşmeleri Başkan Jacques-Henri Eyraud sürdürüyor. Onun profesyonelliğine daima güvenirim, pazarlıkların sonuçlanmasını bekleyeceğiz.”