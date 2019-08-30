Amerika Açık’ta günün yıldızı Coco Gauff

Amerika Açık’ta ilk haftanın yavaş yavaş sonuna gelinirken ikinci tur mücadeleleri tamamlandı.

Tek kadınlarda 15 yaşındaki Amerikalı Coco Gauff, Macar raket Timeo Babos ile karşı karşıya geldi. Maça hızlı giren Gauff ilk seti 6-2 ile kazandı. Ancak Babos ikinci sette rakibine karşılık vererek oyuna 6-4’le denge getirmeyi başardı. Gauff son sette de müthiş bir iş çıkararak 6-4’le seti tamamladı ve maçtan 2-1’lik üstünlükle ayrıldı.

Gauff böylece 1996’daki Anna Kournikova’dan bu yana Amerika Açık’ta 3. tura çıkan en genç tenisçi olmayı başardı. Ancak genç yıldız adayının 3. turda zorlu bir rakibi olacak: Naomi Osaka. Japon raket 2. turda Magda Linette’i 6-2 ve 6-4 ile net bir şekilde mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Bir başka dikkat çeken galibiyet Taylor Townsend’ten geldi. 23 yaşındaki Amerikalı, 2 kez Grand Slam şampiyonu Simona Halep’i 6-2, 3-6 ve 6-7 ile mağlup ederek 3. tura yükseldi. Townsend 3. turda bir başka Romen raket Sorana Cirstea ile karşı karşıya gelecek.

Beş Setlik Zorlu Mücadeleden Zverev Çıktı

Tek erkeklerde günün en keyifli maçı Alexander Zverev ile Frances Tiafoe arasında oynandı. Kariyerlerinin ilerleyen bölümlerinde adlarından söz ettirecek iki genç raketin maçı beş sete uzadı. Çekişmeli geçen maçı Rus asıllı Alman tenisçi Zverev 6-3, 3-6, 6-2, 2-6 ve 6-3’le kazanmayı başardı. Zverev bir üst turda Sloven Aljaz Bedene ile karşılaşacak.

Rafael Nadal, rakibi Thanasi Kokkinakis’in turnuvadan çekilmesiyle bir üst tura yükseldi. Nadal 3. turda Güney Koreli Hyeon Chung’la karşılaşacak.