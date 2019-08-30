Abdülkadir Ömür Fenerbahçe maçında oynayacak mı | SKOR ÖZEL

Trabzonspor’un AEK ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi playoff rövanş karşılaşmasında sakatlanarak 44. dakikada oyunu terk etmek zorunda kalan Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumu ile ilgili son duruma SÖZCÜ SKOR ulaştı.

Galatasaray Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir taraftarını uykusuz geceler bekliyor Ülkemizi Avrupa`da temsil edecek olan Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir taraftarları, gece geç saatte başlayan maçlar nedeniyle uykusuzluk yaşayacak. İlgili Haberi Oku

Pazar günü oynanacak kritik Fenerbahçe maçına yetiştirilmeye çalışılan Abdülkadir’in tedavisine devam ediliyor. Sol dizinde travmaya bağlı ödem oluşan genç oyuncunun MR’ında çok ciddi bir sorun görülmedi. Trabzonspor Genel Menajeri Emrah Tok’tan alınan bilgilere göre 2 gün daha tedavisine devam edilecek oyuncu son idmanda kendini iyi hissederse Fenerbahçe karşısında forma giyecek. Ancak Abdülkadir’in oynama ihtimalinin daha yüksek olduğu bildiriliyor.