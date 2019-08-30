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A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 12 kişilik kadrosu belli oldu
Milli Takımlar

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 12 kişilik kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA DÜnya Kupası 12 kişilik kadrosu açıklandı.

30 Ağustos 2019 16:40

Çin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 12 kişilik kadrosu belli oldu.

Hazırlıklarını Çin’de sürdüren milli takımda son olarak Berkan Durmaz kadrodan çıkarıldı. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarın başlayacak turnuvada yer alacak milli takımın nihai kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

  • Doğuş Balbay
  • Sertaç Şanlı
  • Buğrahan Tuncer
  • Metecan Birsen
  • Melih Mahmutoğlu
  • Ege Arar
  • Semih Erden
  • Yiğit Arslan
  • Cedi Osman
  • Ersan İlyasova
  • Furkan Korkmaz
  • Scott Jordan Wilbekin

Son güncelleme 16:40 | 30 Ağustos 2019
12 dev adam 2019 FIBA Dünya Kupası Türkiye A Milli Basketbol
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