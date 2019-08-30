Çin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 12 kişilik kadrosu belli oldu.

Hazırlıklarını Çin’de sürdüren milli takımda son olarak Berkan Durmaz kadrodan çıkarıldı. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarın başlayacak turnuvada yer alacak milli takımın nihai kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Doğuş Balbay

Sertaç Şanlı

Buğrahan Tuncer

Metecan Birsen

Melih Mahmutoğlu

Ege Arar

Semih Erden

Yiğit Arslan

Cedi Osman

Ersan İlyasova

Furkan Korkmaz

Scott Jordan Wilbekin