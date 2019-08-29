Zenit’ten güldüren Şampiyonlar Ligi paylaşımı!

Bugün kura günü. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde rakipleri bu akşam saat 19.00’da belli olacak. Kuraya girecek 32 takım için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

Avrupa’nın en güçlü ekiplerinin bulunduğu 1. torbada Barcelona, Bayern Münih, Juventus, Manchester City, PSG, Liverpool, Chelsea ve Zenit yer alıyor. Torba içinde diğerlerine nispeten kağıt üstünde daha az “güçlü” görünen Rus ekibi Zenit de ister istemez dikkat çekiyor.

İlk torbada yer almayan diğer 24 takımın beklentilerini öngören Rus ekibi Zenit’ten de konu ile ilgili esprili ve ilginç bir paylaşım geldi.

Çekilişe 1. torbadan katılacak olan Rus temsilcisi, Twitter’daki hesabının profiline “Şampiyonlar Ligi kurasında herkesin istediği kulüp” yazdı.

Zenit konuyla ilgili olarak şu paylaşımı yaptı;

Kendi kuranızı kendiniz çekmek isterseniz…