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Zenit’ten güldüren Şampiyonlar Ligi paylaşımı!
Şampiyonlar Ligi

Zenit’ten güldüren Şampiyonlar Ligi paylaşımı!

Şampiyonlar Ligi'nde grupların belli olacağı kuraların çekimi öncesinde Rus takımı Zenit'ten kendisiyle dalga geçen bir paylaşım geldi. Kuraya 1. torbadan katılacak olan Zenit, Twitter'daki hesabının profiline "Kurada herkesin istediği kulüp" ifadesini yazdı.

SKOR DIŞ HABER 29 Ağustos 2019 13:49

Bugün kura günü. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde rakipleri bu akşam saat 19.00’da belli olacak. Kuraya girecek 32 takım için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

Avrupa’nın en güçlü ekiplerinin bulunduğu 1. torbada Barcelona, Bayern Münih, Juventus, Manchester City, PSG, Liverpool, Chelsea ve Zenit yer alıyor. Torba içinde diğerlerine nispeten kağıt üstünde daha az “güçlü” görünen Rus ekibi Zenit de ister istemez dikkat çekiyor.

İlk torbada yer almayan diğer 24 takımın beklentilerini öngören Rus ekibi Zenit’ten de konu ile ilgili esprili ve ilginç bir paylaşım geldi.

Çekilişe 1. torbadan katılacak olan Rus temsilcisi, Twitter’daki hesabının profiline “Şampiyonlar Ligi kurasında herkesin istediği kulüp” yazdı.

Zenit konuyla ilgili olarak şu paylaşımı yaptı;

Kendi kuranızı kendiniz çekmek isterseniz…

 

Son güncelleme 14:44 | 29 Ağustos 2019
şampiyonlar ligi zenit
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