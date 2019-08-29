Altınordu Yusuf Acer’in boşluğunu Ufuk Budak ile doldurdu!

TFF 1. Lig’de ilk 2 maçta Hatayspor ve Fatih Karagümrük’e yenilerek sezona kötü başlayan Altınordu, aradığı sol beki Boluspor’dan buldu. Defansın solunda görev yapan Yusuf Acer’i Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor’a satan kırmızı-lacivertliler Ufuk Budak’la sözleşme imzaladı. Oyuncu 1 yıllık mukaveleye imza atarken, İzmir ekibi Engin Bekdemir, Ersel Aslıyüksek ve Yasin Ozan’dan sonra dördüncü takviyesini gerçekleştirdi.

Almanya’da doğan 29 yaşındaki Ufuk, Eskişehirspor, Gazişehir, Kayserispor, Manisaspor ve Samsunspor’da forma giydi. Altınordu’ya geldiği için mutlu olduğunu belirten gurbetçi futbolcu, “Altınordu, sistemli bir kulüp. Böyle bir organizasyonun içinde yer alacağım için şanslıyım. Altınordu formasıyla Süper Lig’e yükselme heyecanı yaşamak istiyorum” dedi.

Altınordu’da geçen sezon kiralık gittiği Niğde Anadolu FK’dan kulübe dönen Musa Caner Aktaş, Hekimoğlu Trabzonspor’a bonservisiyle birlikte verildi.