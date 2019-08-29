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Son Dakika: İşte torbalar ve Aslan'ın muhtemel rakipleri!
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kura öncesi torbalar belli oldu! İşte Galatasaray’ın muhtemel rakipleri
Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kura öncesi torbalar belli oldu! İşte Galatasaray’ın muhtemel rakipleri

Son dakika! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu. İşte bugün saat 19.00'da gerçekleştirilecek kura öncesi oluşan torbalar ve bu sezon grup aşamasında yer alacak takımlar.

29 Ağustos 2019 00:30

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu heyecanı sona ererken, Düşler Sahnesi’ndeki bu sezonki tek temsilcimiz Galatasaray’ın da muhtemel rakipleri belli oldu. Bugün saat 19.00’da yapılacak olan kura çekiminde Galatasaray, 4. torbada yer alıyor. İşte torbalar:

1. Torba: Liverpool, Chelsea, Barcelona, Manchester City, Juventus, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Zenit

2. Torba: Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Napoli, Shakhtar Donetsk, Tottenham Hotspur, Ajax, Benfica

3. Torba: O. Lyon, Bayer Leverkusen, Red Bull Salzburg, Olympiacos, Club Brugge, Valencia, Inter, Dinamo Zagreb

4. Torba: Lokomotiv Moskova, Genk, Galatasaray, RB Leipzig, Slavia Prag, Kızılyıldız, Atalanta, Lille 29 Ağustos 2019 UEFA Şampiyonlar Ligi`nde gruplara kalan üç takım belli oldu UEFA Şampiyonlar Ligi`nde play-off turunda üç rövanş maçı oynandı. Club Brugge, Ajax ve Slavia Prag, Devler Ligi`nde gruplara kaldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:57 | 29 Ağustos 2019
galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi
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2 1 4
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