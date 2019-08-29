UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi gerçekleştirildi, Galatasaray’ın rakipleri belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2019-2020 sezonu grup kuraları çekildi. Monako’da yapılan ve TSİ 19.00’da başlayan kura çekiminde Devler Ligi’nde bu sezon ülkemizi grup aşamasında temsil eden tek takım olan Galatasaray’ın da rakipleri belli oldu. Galatasaray kura çekimine 4. torbadan katıldı. Kurallara göre aynı ülkeden takımlar ve Rusya ile Ukrayna temsilcileri aynı grupta yer alamadı. Galatasaray’ın rakipleri A Grubu’nda PSG, Real Madrid ve Club Brugge oldu!

A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray

B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiacos, Kızılyıldız

C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta

D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova

E Grubu: Liverpool, Napoli, RB Salzburg, Genk

F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag

G Grubu: Zenit, Benfica, O. Lyon, RB Leipzig

H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille

Fatih Terim: Çekebileceğimiz en önemli gruplardan birini çektik Şampiyonlar Ligi`nde PSG, Real Madrid ve Club Brugge ile aynı gruba düşen Galatasaray`da teknik direktör kurayı yorumladı. İlgili Haberi Oku

Devler Ligi’nde ilk grup maçları 17-18 Eylül tarihlerinde oynanacak. 10-11 Aralık’ta oynanacak maçlarla grup aşaması son bulacak. İşte grup maçlarının tarihleri:

1. Maçlar: 17/18 Eylül

2. Maçlar: 1/2 Ekim

3. Maçlar: 22/23 Ekim

4. Maçlar: 5/6 Kasım

5. Maçlar: 26/27 Kasım

6. Maçlar: 10/11 Aralık

19.22: Kura çekimi başladı!

İŞTE TORBALAR

1. Torba: Liverpool, Chelsea, Barcelona, Manchester City, Juventus, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Zenit

2. Torba: Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Napoli, Shakhtar Donetsk, Tottenham Hotspur, Ajax, Benfica

3. Torba: O. Lyon, Bayer Leverkusen, Red Bull Salzburg, Olympiacos, Club Brugge, Valencia, Inter, Dinamo Zagreb

4. Torba: Lokomotiv Moskova, Genk, Galatasaray, RB Leipzig, Slavia Prag, Kızılyıldız, Atalanta, Lille

20.20: UEFA Yılın En İyi Erkek Oyuncusu ödülü Virgil van Dijk’in oldu!

UEFA Yılın En İyi Erkek Oyuncusu ödülü Virgil van Dijk’in oldu! pic.twitter.com/UQBjXDYEu5 — SKOR (@SozcuSkor) August 29, 2019

20.10: UEFA Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülü Lucy Bronze’un oldu!

UEFA Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülü Lucy Bronze’un oldu. pic.twitter.com/aXVdfoUc2w — SKOR (@SozcuSkor) August 29, 2019

19.50: UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2018-2019 sezonunun en iyi forveti Barcelona’nın yıldızı Lionel Messi oldu!

19.41: UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2018-2019 sezonunun en iyi orta saha oyuncusu Ajax’tan Frenkie de Jong oldu!

19.31: UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2018-2019 sezonunun en iyi savunma oyuncusu yine Liverpool’dan Virgil van Dijk oldu!

19.20: UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2018-2019 sezonunun en iyi kalecisi Liverpool’dan Alisson Becker oldu!

19.12: Hamit Altıntop’un ardından bir başka eski Galatasaraylı Wesley Sneijder de sahneye davet edildi. Hollandalı efsane de kura çekiminde yer alacak.

19.10: Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak 2019 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nin elçisi Hamit Altıntop kısa bir konuşma yaptı.

19.05: 2019 UEFA Başkanlık Onur Ödülü, efsanevi golcü Eric Cantona’nın oldu. 19.00: UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi başladı.

Kura çekimi töreninde aynı zamanda geride kalan 2018-2019 sezonuna dair ödüller de sahiplerini buldu. UEFA Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ve UEFA Yılın En İyi Erkek Oyuncusu ile Şampiyonlar Ligi’nde 2018-2019 sezonunun en iyi kalecisi, savunmacısı, orta sahası ve forveti belli oldu.

Devler Ligi’nde grup aşamasından sonra oynanacak maçların da tarihleri belli. 16 Aralık’ta Son 16 Turu kura çekimi yapılacak.

Son 16 Turu 1. Maçlar: 18-19 / 25-26 Şubat

Son 16 Turu 2. Maçlar: 10-11 / 17-18 Mart

Çeyrek Final ve Yarı Final kura çekimi: 20 Mart

Çeyrek Final 1. Maçlar: 7/8 Nisan

Çeyrek Final 2. Maçlar: 14/15 Nisan

Yarı Final 1. Maçlar: 28/29 Nisan

Yarı Final 2. Maçlar: 5/6 Mayıs

Final: 30 Mayıs, Atatürk Olimpiyat Stadı

İstanbul`daki Şampiyonlar Ligi finalinin logosu belli oldu İstanbul`un ev sahipliğinde oynanacak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin logosu belli oldu. İlgili Haberi Oku