SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İmamoğlu’ndan dikkat çeken ‘Ayrıcalıklı Vakıflar’ açıklaması
Trabzonspor AEK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzon, Avrupa Ligi grupları için sahada
Uefa Avrupa Ligi

Trabzonspor AEK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzon, Avrupa Ligi grupları için sahada

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş maçında Trabzonspor ilk karşılaşmada 3-1 yenmeyi başardı Yunanistan temsilcisi AEK'yı ağırlıyor. Trabzonspor'un tur atlaması halinde Avrupa Ligi gruplarına kalacağı maç öncesi taraftarlar Trabzonspor AEK maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda merak ediyor.

29 Ağustos 2019 16:10

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Yunanistan temsilcisi AEK’yi konuk edecek. Medical Park Stadı’nda 20.30’da başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek. Atina’da oynanan ilk karşılaşmadan 3-1 galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, yakaladığı avantajı değerlendirerek rakibi karşısında turu geçmeyi hedefliyor. Peki Trabzonspor AEK maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TRABZONSPOR AEK SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 29 Ağustos Perşembe günü Yunanistan temsilcisi AEK’yi konuk edecek. Medical Park Stadı’nda 20.30’da başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek. Müsabaka TRT 1’den naklen yayınlanacak.

TRABZONSPOR’UN AEK MUHTEMEL İLK 11

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Ivanildo, Campi, Novak, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Sörloth  Ekuban

Son güncelleme 16:10 | 29 Ağustos 2019
YAKINDAKİ MAÇLAR
Kasimpasa S.K.
Yarın - 20:30
-
Ankaragücü
Kayserispor
Yarın - 20:30
-
Galatasaray
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Fenerbahçe
2 2 6
2 Alanyaspor
2 2 6
3 Denizlispor
2 2 6
4 Caykur Rizespor
2 2 6
5 Trabzonspor
2 1 4
TÜMÜNÜ GÖR