Trabzonspor AEK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzon, Avrupa Ligi grupları için sahada

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Yunanistan temsilcisi AEK’yi konuk edecek. Medical Park Stadı’nda 20.30’da başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek. Atina’da oynanan ilk karşılaşmadan 3-1 galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, yakaladığı avantajı değerlendirerek rakibi karşısında turu geçmeyi hedefliyor. Peki Trabzonspor AEK maçı hangi kanalda, saat kaçta?
TRABZONSPOR AEK SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 29 Ağustos Perşembe günü Yunanistan temsilcisi AEK’yi konuk edecek. Medical Park Stadı’nda 20.30’da başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek. Müsabaka TRT 1’den naklen yayınlanacak.
TRABZONSPOR’UN AEK MUHTEMEL İLK 11
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Ivanildo, Campi, Novak, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Sörloth Ekuban