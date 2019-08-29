MAÇ SONUCU | Trabzonspor 0-2 AEK

UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Trabzonspor sahasında AEK'yı konuk etti.
Bordo-mavililer deplasmanda 3-1 yendiği Yunan rakibine 2-0 yenilse de tur biletini kaparak ülkemizi Beşiktaş ve Medipol Başakşehir ile birlikte UEFA Avrupa Ligi gruplarında temsil edecek.
Teknik direktör Ünal Karaman'ın savunma ağırlıklı çıkardığı kadro nedeniyle hücumda etkili olamayan Trabzonspor, kalesinde de tehlikeler yaşadı.
AEK maçın başında etkili olduğu pozisyonlar sonrasında golü buldu!
Dakikalar 24'ü gösterirken AEK, Marko Livaja'nın golüyle öne geçti. Savunmamızda Ivanildo Fernandes'in kaptırdığı top sonrasında Livaja, ceza alanı içinde Uğurcan Çakır'ın üzerinden aşırtarak topu filelerle buluşturdu.
Bu golün şokunu atlatamadan 29. dakikada AEK'in 2. golü geldi. Obi Mikel'in tartışmalı penaltısı sonrasında Yunan ekibi Petros Mantalos ile durumu 2-0'a getirdi.
Ünal Karaman, penaltı pozisyonunda sarı kart gören ve etkisiz bir oyun sergileyen Obi Mikel'i 35. dakikada oyundan alarak yerine Sörloth'u soktu.
Dakikalar 44'ü gösterdiğinde ise bir kötü haber de Abdülkadir Ömür'den geldi. Genç yıldız kendisini yere bıraktı ve yapılan kontrolden sonra oyundan çıkıp yerini Yusuf Sarı'ya bıraktı.
İkinci yarıda Trabzonspor daha etkili bir futbol sergiledi.
Nwakaeme'nin geçen sezondan kesitler sergilediği ikinci yarıda bordo-mavililer sol kanattan tehlikeli oldu ancak aranan gol gelmedi.
73. dakikada Abdulkadir Parmak'ın ceza sahası dışından çektiği enfes şutta ise AEK kalecisi Vasilios Barkas harika bir kurtarışla gole izin vermedi.
İlk maçın kahramanı Ekuban'ın 81. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı şık vuruşta kaleci yine gole engel oldu!
Dakikalar 90+3'ü gösterirken Ekuban rakibinden çok şık çalımla sıyrıldı. Gole doğru giden Ekuban'ı Lopes yere indirdi ve kırmızı kart gördü! Hakem Sosa'nın serbest vuruşu kullanmasına izin verdikten sonra son düdüğü çaldı!