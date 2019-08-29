CANLI | Trabzonspor – AEK

TRABZONSPOR 0-0 AEK

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15′ Dmytro Chyhrynskyi, Abdülkadir Ömür’e yaptığı sert müdahale sonrasında hakem Michael Oliver’dan sarı kart görüyor. Abdülkadir Ömür, uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşta direk kaleyi düşünüyor ancak kaleci Vasilios Barkas üzerine gelen topu iki hamlede sahip oluyor.

11′ Ceza alanı hemen dışı sol çaprazdan AEK serbest vuruş kazanıyor. Petros Mantalos’un yerden yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta çıkıyor.

8′ Helder Lopes’in sol kanattan yaptığı ortasında Nelson Oliveira, altıpasın solundan kafa vuruşunu yapıyor ancak top farklı şekilde üstten auta çıkıyor.

1′ Karşılaşmaya AEK başladı!

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, ilk maçta 3-1 yendiği AEK ile sahasında karşı karşıya geliyor. Medical Park Stadyumu’ndaki mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetiyor. Maç saat 20.30’da başladı

Beşiktaş ve Medipol Başakşehir’in ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmayı hedefleyen bordo-mavililer, büyük skor avantajıyla çıktığı mücadeleden tur biletiyle ayrılmak istiyor. AEK’da teknik direktör Miguel Cardoso, Trabzonspor maçı sonrasında görevinden ayrıldı. Yunan ekibinde bu maç takımın başında yardımcı antrenör Nikos Kostenoglou olacak.

KADROLAR

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Fernandes, Campi, Novak, Mikel, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Sosa, Nwakaeme, Ekuban

AEK: Barkas, Bakaris, Oikonomou, Chygrynskiy, Vranjes, Lopes, Simoes, Galanopoulos, Mantalos, Oliveira, Livaja