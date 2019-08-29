Son dakika Jean Michael Seri’ye PFDK’dan 2 maç ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bu haftaki maçlardan sonra sevk edilen konular sonrasında verilen cezaları açıklandı. TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklamada Galatasaraylı Jean Michael Seri, Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maçla cezalandırıldı.

PFDK’nın verdiği kararlar şöyle;

“Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 29.08.2019 tarih ve 6 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübünün, 25.08.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. – YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü sporcusu AHMET OĞUZ’un, 26.08.2019 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK – GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü sporcusu PIERE YVES NICOLAS POLOMAT’ın, ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 23.08.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. – GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- YENİ MALATYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN’ın, 25.08.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. – YENİ MALATYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 24.08.2019 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR F.K. – FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 24.08.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ – İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- GALATASARAY A.Ş.’nin, 25.08.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. – KONYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, müsabakada zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu JEAN MICHAEL SERI’nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- EKOL GÖZ MENEMENSPOR Kulübünün, 25.08.2019 tarihinde oynanan EKOL GÖZ MENEMENSPOR – HATAYSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- İSTANBULSPOR A.Ş. idarecisi ECMEL FAİK SARIALİOĞLU’nun, 26.08.2019 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-ALTAY TFF 1. Lig müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü idarecisi SEDAT TAHİROĞLU’nun, 24.08.2019 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ – OSMANLISPOR FK TFF 1. Lig müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- 1922 KONYASPOR Kulübü kaleci antrenörü ALPASLAN UYSAL’ın, 24.08.2019 tarihinde oynanan UŞAKSPOR A.Ş. – 1922 KONYASPOR özel müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

Av. Aytaç YÜKSEL”