SON DAKİKA | Fikret Orman yeniden Kulüpler Birliği Başkanı

Yeniden Kulüpler Birliği Başkanı seçilen mevcut Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, genel kurul sonrası Riva’da basına konuştu.

Orman, konuşmasının başında kendisini başkan seçen tüm kulüplere teşekkürlerini iletirken, “Bugün olağan genel kurulumuzu yaptık, gündemlerden bir tanesi de seçimdi. Tekrar benim başkanlığımda aynı heyetle Kulüpler Birliği’ne aday olmuştuk, bugün seçimi yaptık, kulüplerin teveccühü ile yeniden başkan olduk. Tüm kulüplerimize hayırlı olsun. Ben ve yönetimim adına herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

“TÜRK FUTBOLUNA İLGİYİ ARTTIRMAMIZ LAZIM”

Orman, konuşmasının devamında Türk futbolunda seyirciyi arttırmaları gerektiğinie aktarırken, “Çok bir şey değişeceğini düşünmüyorum açıkçası. Mevcut elimizdeki gündemimzle devam edeceğiz. Türk futbolu bu marka değerini hak etmiyor, yeni bir çalışma yapılması lazım. Yeni Federasyonumuza da yazılı olacak bunu sunduk. İlgiyi arttırmamız lazım, seyirci sayısını arttırmamız lazım. Bugün gördük ki, sahada rekabet ediyoruz ama dışında da harika bir dostluğumuz var. Ancak, unutulmamalıdır ki kulüpler birliği bir vakıf. Kulüplerin oluşturmuş olduğu yönetim kurulu haricinde bir gücü yok. Kanunsal bir gücü yok. Premier Lig gibi, La Liga gibi değil. Sadece kulüp başkanlarıyla beraber olmuş olduğumuz bir kuruluş.” dedi.

“BİZ, YAPTIRIM GÜCÜNDE DEĞİLİZ”

Orman, beIN Sports ile yapılan anlaşmaya dair, “Bizim beIN Sports ile yaptığımız anlaşma var, daha doğrusu bizim değil de TFF’nin yaptığı anlaşma var. Beın Sports’un talepleri var, biz yaptırım gücünde değiliz zaten. Biz beIN Sports’a da söylüyoruz daha çok izlenilmesi mutluluk getirir ama bu beIN Sports’un ve TFF’nin arasındaki bir konu. Yeni bir MHK’miz var, şimdi MHK Başkanımızla da buluşacağız kulüpler birliği olarak, kendisine de isteklerimzii ileteceğiz.” diyerek görüşlerini aktardı.