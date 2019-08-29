SON DAKİKA | Beşiktaş, Gary Medel ayrılığını resmen açıkladı!

Beşiktaş Kulübü, Şilili futbolcusu Gary Medel’in İtalya temsilcisi Bologna’ya transfer olduğunu açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Futbol A Takım oyuncularımızdan Gary Alexis Medel Soto, Bologna FC'ye transfer olmuştur. Gary Medel'e Kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz”

Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de 51 maça çıkan savunma oyuncusu 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

Şilili futbolcu 2017 yılında Inter’den 2,5 milyon Euro’ya transfer edilmişti.