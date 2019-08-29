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Şampiyonlar Ligi kurası saat kaçta? Galatasaray’ın muhtemel rakipleri kimler?
Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi kurası saat kaçta? Galatasaray’ın muhtemel rakipleri kimler?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri kura çekimi ile belli oluyor. Her yıl olduğu gibi yine birbirinden güçlü takımların yer alacağı Şampiyonlar Ligi'nin başlması heyecanla bekleniyor. Futbolseverler, “Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?” sorusunun cevabını araştırıyor. Devler Ligi'nde Galatasaray 4. torbada yer alıyor. İşte, Galatasaray'ın muhtemel rakipleri…

29 Ağustos 2019 11:14

Şampiyonlar Ligi kura çekimi fırtınası bugün yaşanacak. Aralarında Galatasaray'ın da yer aldığı 32 takımın rakipleri kura çekimi sonrasında belli olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray kaçıncı torbada, muhtemel rakipleri kimler?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi kure çekilişi bu akşam Monaco’da Türkiye saati ile 19:00’da gerçekleştirilecek. Grup etabında ilk maçlar, 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Rövanş maçları ise 10-11 Aralık tarihlerinde oynanacak.

GALATASARAY MUHTEMEL RAKİPLER VE ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI

1. TORBA: Liverpool, Chelsea, Barcelona, Manchester City, Juventus, B.Munih, PSG, Zenit

2. TORBA: Real Madrid, A.Madrid, B.Dortmund, Napoli, S.Donesk, Tottenham, Ajax, Benfica

3. TORBA: Lyon, B.Leverkusen, Salzburg, Olympiakos, C.Brugge, Valencia, Inter, D.Zagreb

4. TORBA L.Moskova, Genk, Galatasaray, Leipzig, Slavia Prag, Kızılyıldız, Atalanta, Lille

Son güncelleme 11:42 | 29 Ağustos 2019
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