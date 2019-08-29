Şampiyonlar Ligi kurası saat kaçta? Galatasaray’ın muhtemel rakipleri kimler?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi fırtınası bugün yaşanacak. Aralarında Galatasaray'ın da yer aldığı 32 takımın rakipleri kura çekimi sonrasında belli olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray kaçıncı torbada, muhtemel rakipleri kimler?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi kure çekilişi bu akşam Monaco’da Türkiye saati ile 19:00’da gerçekleştirilecek. Grup etabında ilk maçlar, 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Rövanş maçları ise 10-11 Aralık tarihlerinde oynanacak.

GALATASARAY MUHTEMEL RAKİPLER VE ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI

1. TORBA: Liverpool, Chelsea, Barcelona, Manchester City, Juventus, B.Munih, PSG, Zenit

2. TORBA: Real Madrid, A.Madrid, B.Dortmund, Napoli, S.Donesk, Tottenham, Ajax, Benfica

3. TORBA: Lyon, B.Leverkusen, Salzburg, Olympiakos, C.Brugge, Valencia, Inter, D.Zagreb

4. TORBA L.Moskova, Genk, Galatasaray, Leipzig, Slavia Prag, Kızılyıldız, Atalanta, Lille