Robert Lewandowski’den 2023’e kadar imza!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Polonyalı milli futbolu Robert Lewandowski’nin sözleşmesini 2022-2023 sezonunun sonuna kadar uzattı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Robert Lewandowski'nin 30 Haziran 2021'e kadar süren sözleşmesinin 2022-2023 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Lewandowski'nin dünyanın en iyi forvet oyuncusu olduğunu belirterek, golcü futbolcunun uzun bir süre daha kırmızı-beyazlı formayı giyeceğinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Lewandowski de ailesinin Münih'te kendisini iyi hissettiğini ifade ederek “Bayern Münih dünyanın en büyük kulüplerinden biri ve mükemmel bir takımımız var. Gelecek yıllarda birçok şeyi başaracağımızdan eminim. Bu kulübün parçası olmaktan gurur duyuyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

2010-2014 yıllarında Borussia Dortmund'da forma giyen tecrübeli futbolcu, sarı-siyahlı ekipte 187 maçta 103 gol attı. Ardından Bayern Münih'e transfer edilen Robert Lewandowski, 5 yıldan beri oynadığı Bavyera takımında 246 maçta 197 gol kaydetti.

Polonyalı futbolcu, 2’si Borussia Dortmund, 5’i Bayern Münih ile olmak üzere toplam 7 Almanya şampiyonluğu yaşadı ve Bundesliga'da 4 kez gol kralı oldu.