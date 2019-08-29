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Quaresma, Kasımpaşa’da ilk antrenmanına çıktı
Kasımpaşa

Quaresma, Kasımpaşa’da ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş ile yollarını ayırarak Kasımpaşa ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, lacivert-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı.

29 Ağustos 2019 22:50

Kasımpaşa Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre lacivert-beyazlı takım, Süper Lig’in 3. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

29 Ağustos 2019 SON DAKİKA | Ricardo Quaresma resmen Kasımpaşa`da! Kasımpaşa, Beşiktaş`tan ayrılan Ricardo Quaresma ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. İlgili Haberi Oku

Kemerburgaz Tesisleri’nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki idmanda futbolcular taktik çalışma gerçekleştirdi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve 5’e 2 top kapma çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktik uygulamaların yer aldığı çalışmalarla sona erdi.

Yeni transfer Ricardo Quaresma, lacivert-beyazlı takımla ilk antrenmanını yaptı.

Kasımpaşa, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

Son güncelleme 22:50 | 29 Ağustos 2019
Kasımpaşa Ricardo Quaresma süper lig
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