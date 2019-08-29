Quaresma, Kasımpaşa’da ilk antrenmanına çıktı

Kasımpaşa Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre lacivert-beyazlı takım, Süper Lig’in 3. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Kemerburgaz Tesisleri’nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki idmanda futbolcular taktik çalışma gerçekleştirdi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve 5’e 2 top kapma çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktik uygulamaların yer aldığı çalışmalarla sona erdi.

Yeni transfer Ricardo Quaresma, lacivert-beyazlı takımla ilk antrenmanını yaptı.

Kasımpaşa, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.