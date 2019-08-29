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Quaresma, Beşiktaş’a bu sözlerle veda etti!
Kasımpaşa

Quaresma, Beşiktaş’a bu sözlerle veda etti!

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen ve ardından Kasımpaşa ile sözleşme imzalayan Ricardo Quaresma, yaptığı açıklamayla siyah-beyazlı taraftarlara veda etti.

29 Ağustos 2019 23:02

Beşiktaş’tan ayrılmasının ardından Kasımpaşa ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı taraftarlar için veda mesajı yayımladı.

Quaresma, sosyal medya hesaplarından Beşiktaş taraftarına yönelik yaptığı paylaşımda, “Bugün duygu dolu bir gündü, bana değer veren bir kulüple sözleşme imzaladım. Fakat bir yandan da üzgünüm çünkü daima kalbimde olacak bir kulübü ve özel taraftarları geride bıraktım. Sizi asla unutmayacağım, her zaman seveceğim ve saygı duyacağım, kalbimde özel bir yeriniz olacak.” ifadelerini kullandı.

29 Ağustos 2019 Quaresma, Kasımpaşa`da ilk antrenmanına çıktı Beşiktaş ile yollarını ayırarak Kasımpaşa ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, lacivert-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı. İlgili Haberi Oku

35 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı taraftarların kendisine destek verdiğini aktararak, “Beşiktaş Kulübü Başkanı’nın beni takımda istememesi sonrasında bana destek verdiniz. Sizin gibi taraftarlara sahip olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum, desteğiniz benim için çok önemliydi. Umarım hepiniz beni anlarsınız, daima kalbimde olacaksınız.” şeklinde görüş belirtti.

Son güncelleme 23:02 | 29 Ağustos 2019
beşiktaş Ricardo Quaresma
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