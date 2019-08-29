NBA’de ayakkabası en çok giyilen sporcu: Michael Jordan!

Finans Dergisi Forbes’un haberine göre, 10 seneden uzun bir süre boyunca ligde oynamamasına karşın NBA’de hala en çok giyilen ayakkabı Jordan Brand’e ait.

Jordan ayakkabıları 2018’e göre gelirlerini yüzde 10 daha arttırmış ve gelinen noktada 130 milyon Dolar’lık yıllık geliriyle diğer oyuncuların fersah fersah önünde. Sıralamada MJ’e en yakın olan isim LeBron James ancak LA Lakers’ın yıldızının ayakkabı gelirleri, neredeyse Jordan’ın dörtte biri, 32 milyon Dolar civarında.

LeBron’u da sırasıyla Kevin Durant, Stephen Curry ve Kobe Bryant takip ediyor.

Ayrıca ligdeki oyuncuların yüzde 70’i ya Jordan yada Nike marka ayakkabılarla parkeye çıkıyor. Özellikle ligin forma üreticiliğini de eline aldıktan sonra basketbolda ciddi üstünlük kuran Nike, ayakkabı bölümünde de ağır basan taraf.