Nabil Dirar: Umarım Kadıköy’ü bayram yerine çeviririz

Fenerbahçe’nin Faslı oyuncusu Nabil Dirar, Trabzonspor maçı öncesinde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Medipol Başakşehir maçı önce bir kaza yaşayan kızıyla ilgili konuşan Dirar, “Kolunda bir kırık oluştu. Sonrasında ameliyat oldu. Şimdi daha iyi. Çocukları biliyorsunuz böyle olaylar yaşanıyor. Maçtan önceki gece biraz zor geçti. Ama maça konsantre olmam gerekiyordu. Takım için önemli bir maçtı. Hocamız, taraftarlar iyi bir maç çıkarmamızı bekliyordu. İyi bir maç çıkardık. Maçta gol atma şansı yakaladım ve golümü kızıma hediye ettim. O da çok mutlu oldu” ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir´e attığı gol sorulan Nabil Dirar, “Maçın son dakikaları yorgun geçiyor. Bir anlamda da riskliydi. Rakip takım kontra atak yakalayabilirdi. Benim karakterim bu. Yorgun olsam bile kendimi o anda konsantre ve motive etmeye çalışıyorum. Son dakikalarda da mücadele devam ettim ve öyle bir pozisyon yakalayıp gole çevirdim” şeklinde konuştu.

“İDMANLAR MAÇIN AYNASIDIR”

İdmanların önemine değinen Dirar, “Benim mantalitem mücadele etmeye devam ediyor. Son dakikalarda konsantre kaybı olabiliyor takımlar için ama biz o maçta fizik olarak oldukça iyiydik. Bence farkı da yaratan bu oldu bizim açımızdan. İdmanlar maçın aynasıdır. Bir futbolcu idmanda da hazır olmalı. O enerjiye sahip olmalı ki maçta da aynı enerjide olsun. Ben idmanda da kaybetmeyi sevmem. İdmanda da bütün enerjimi yansıtmak istiyorum. Bu günlük yaptığınız, konuşmak, yemek yemek, su içmek gibi. İdman bizim rutinimiz” dedi.

“TAKIMIN HER ZAMAN EMRİNDEYİM”

Farklı bir pozisyonda oynaması konusunda ise Dirar, “Ben profesyonel bir oyuncuyum. Takımın her zaman emrindeyim. Tabi ki hocanın kararı. Hoca bana hangi pozisyonda oynamamı söylerse o pozisyonda maksimumu göstermek zorundayım. Sol bek oynamak tercihin mi diye sorarsanız tercihim değil ama oynadığım tüm pozisyonlarda maksimumu sergilemek zorundayım. Sonrası zaten Tanrı´nın kararı” diye konuştu.

“UMARIM TRABZONSPOR MAÇINI ALARAK KADIKÖY’Ü BAYRAM YERİNE ÇEVİRİRİZ”

Nabil Dirar, Süper Lig’in 3’üncü haftasında oynanacak Trabzonspor maçı ile ilgili ise şöyle konuştu: “Taraftarımız bizleri bekliyor. İyi bir başlangıç yaptık 6 puanla. İyi bir takımla oynayacağız. Saha içinde çok fazla mücadele olacağını düşünüyorum. Taraftarımızla beraber iyi bir görüntü sergilemek istiyoruz. Takım içinde pozitif bir ruh hali var. Pazar günü iyi bir maç bizleri bekliyor. Trabzonspor maçından önce 6 puan yapmak bizim için önemliydi. Şu anda takım içinde futbol oynamaktan keyif alan bir ortam görüyorum. Herkes pozisyona girmeye çalışıyor. Oynadığımız oyundan zevk almaya çalışıyoruz. İyi bir momentum yakaladık, umarım bu şekilde de devam eder. Lig sonuna kadar elde edebileceğimiz maksimum puanları almak istiyoruz. Özellikle büyük maçlarda, kendi evimizde oynadığımız maçlarda bu galibiyetler bizim için çok daha önemli. Bu maçı alarak Kadıköy´ü umarım bayram yerine çeviririz.”