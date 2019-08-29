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Los Angeles Lakers yıldızı DeMarcus Cousins hakkında yakalama kararı çıkarıldı!
NBA

Los Angeles Lakers yıldızı DeMarcus Cousins hakkında yakalama kararı çıkarıldı!

NBA takımlarından Los Angeles Lakers forması giyen DeMarcus Cousins hakkında Mobile, Alabama'da aile içi şiddet ve üçüncü dereceden iletişim yoluyla taciz suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

SKOR DIŞ HABER 29 Ağustos 2019 23:55

Los Angeles Lakers’ın 29 yaşındaki ABD’li pivotu DeMarcus Cousins hakkında eski sevgilisini vurmakla tehdit ettiği yönünde çıkan iddia sonrası Alabama eyaletinin Mobile kentinde Cousins hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

7 yaşındaki oğlunu düğünde görmek istemesine rağmen eski kız arkadaşı Christy West’in buna izin vermemesi sonrası yıldız oyuncu telefonda West'i “Kafana kurşun sıktığımdan emin olacağım” ifadelerini kullanarak ölümle tehdit etti. ABD’nin ünlü magazin haber sitesi TMZ’de yer alan habere göre geçen cumartesi evlenen Cousins’ın düğününde 7 yaşındaki oğlu yer almadı.

Aile içi şiddet nedeniyle…

Mobile belediye mahkemesi tarafından yapılan açıklamaya göre Cousins hakkında üçüncü dereceden iletişim yoluyla taciz (harassing communications) suçlamasıyla dava açıldı, USA Today’e konuşan polis sözcüsü ise aile içi şiddet nedeniyle “yakalama kararı çıkarıldığını” ifade etti.

TMZ’nin elde ettiği polis raporuna göre Christy West, son tehdit olayı ve daha önceden Cousins’ın kendisini boğmaya çalışması iddiasıyla davacı oldu ve Cousins hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttırmak istedi. 29 Ağustos 2019 Korkunç iddia: DeMarcus Cousins eski sevgilisini silahla vurmakla tehdit etti Los Angeles Lakers`ın oyuncusu DeMarcus Cousins`ın eski sevgilisini vurmakla tehdit ettiği iddia edildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:59 | 29 Ağustos 2019
DeMarcus Cousins Los Angeles Lakers NBA
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