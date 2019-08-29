Korkunç iddia: DeMarcus Cousins eski sevgilisini silahla vurmakla tehdit etti

NBA takımlarından Los Angeles Lakers’ın uzunu DeMarcus Cousins eski sevgilisini silahla vurmakla tehdit etti.

NBA’i karıştıran iddiaya göre evleneceği günün öncesindeki gece çocuğunun annesiyle telefonda tartışma yaşayan Cousins, eski sevgilisini vurmakla tehdit etti. Oyuncunu takımı Lakers ve NBA yönetimi, durumu farkında olduklarını ve soruşturma başlattıklarını açıkladı.

İkili arasındaki tartışmanın, çocuğun Cousins’in düğününe gönderilmesine izin vermemesi sebebiyle çıktı. Telefon konuşmasında Cousins olduğu iddia edilen kişi: “İşi başka bir seviyeye taşımadan önce ‘Oğlumu buraya getirebilir misin, lütfen?' diye bir kez daha soracağım'” dedi. Ünlü oyuncunun eski sevgilisinin oğullarının düğüne katılmasına izin vermemesinin ardından “Kafana bir kurşun sıktığımdan emin olacağım” dediği söyleniyor.

Eski sevgilisi ve çocuğunun annesi, oyuncunun daha önce kendisinin boğazını sıkarak boğmaya çalıştığını açıkladı.

Cousins’ın ceza almasını ve kendisine zarar vermesinin önüne geçilmesini isteyen kadın, mahkemeye başvurarak suç duyurusunda bulundu.

29 yaşındaki DeMarcus Cousins, LA Lakers ile bu yaz sözleşme imzalamış ardından da çapraz bağlarını koparmıştı.