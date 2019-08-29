Kocaelispor’un 10 yıllık transfer yasağı kalktı! Belediyeden 8 milyon TL!

Uzun yıllar süper ligde yer alan Kocaelispor içine girdiği mali kriz sonrasında amatör lige kadar düşmüştü. Amatör ligde bile yaklaşık 20 bin taraftarının desteğiyle oynayan yeşil siyahlı takımda borçlardan ötürü transfer yasağı vardı.

Yaklaşık 10 yıldır devam eden transfer yasağında son nokta konuldu. Biriken SGK borcu da yapılandırılan Kocaelispor için müjdeli haber bugün Sekapark Otel’de gerçekleştirilen toplantıyla duyuruldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez ve yöneticileriyle birlikte basın açıklaması gerçekleştirdi.

SÜPER LİGE GİDEN YOL…

Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Tamamı olmasa da milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, esnafımız sanayicimiz, taraftarlarımız destek verdi. Yönetim kurulumuzla birbirimizi motive ettik. Kocaelispor'un 10 yıllık transfer yasağı esaretini bitirdik. Temiz bir kulüp olarak karşınıza çıktık. Kocaelispor tarihinin en büyük maddi desteğini bize veren herkese teşekkür ediyorum. Bu zorlu süreçten sonra süper lige giden yolun başlangıcı olsun” dedi.

“LÜTUFTA BULUNMADIK”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise şöyle konuştu;

“Bugün gurur ve mutluluk duyuyorum. Benim açımdan olay aynı noktada. Kocaelispor bu kentin marka değeridir. Kocaelispor'u süper Lig’te görmek her kesimin meselesi olmalıdır. Biz de üzerimize düşeni yaptık. Bir lütufta bulunmadık. Biri borçluysa borçlu olan biziz. Kentin kaynağını yine kentin değerine verdik. Biz bir sorumluluk alarak şirketlerimizden sponsorluk anlaşması yapma karar verdik. 8 milyon TL verdik. Bu israf değildir. Bu para Kocaeli’nin marka kent olması için de tanıtım aracılığıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak bunu doğru buldum. İsraf olarak değil Kocaeli’nin tanıtımına yatırım olarak görüyoruz. Bize bu yönde yapılacak eleştirilere de cevap vermiş olalım.”

“HERKES 1 LİRA VERSE AYDA 2 MİLYON EDER”

“Asıl iş şimdi başlıyor. Kentin takımını tüm unsurlarıyla sahiplenmesi lazım. Bizim bütçemiz buna yetmez. Alt yapı güçlendirilmeli, tesis yapısı güçlendirilmeli. Kocaelispor'u borçtan kurtardık. Bundan sonra küçük katkılarla büyük işler yapılır. 2 milyonluk kentte ayda kişi başı 1 lira verilse ayda 2 milyon lira yapar. Bu bize kalıcı destek sağlar. Başarı hayal değil. Biz diğer kulüplere de destek olacağız. Bir an önce Kocaelispor'u süper lige çıkarmamız eder. İş insanları 10 bin lira verse bu onlara yük olmaz. Maalesef beklediğimiz desteği görmedik. Ancak bundan sonra iş dünyasının desteğinin geleceğine inanıyoruz. Kulüp başkanı ve yönetimine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir seferberlik başlatalım.”

Haber: Uğur ENÇ