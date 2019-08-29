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Kasımpaşa’dan flaş Ricardo Quaresma açıklaması!
Transfer Haberleri

Kasımpaşa’dan flaş Ricardo Quaresma açıklaması!

Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, "Biz Quaresma ile anlaştık. Beşiktaş ile sözleşmesini feshederse, transfer bugün gerçekleşecek" ifadelerini kullanarak resmi imzanın yakın olduğunu söyledi.

29 Ağustos 2019 12:10

Beşiktaş Futbol Takımı’nın yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma, Kasımpaşa yolunda.

Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, yaptığı açıklamada, Quaresma ile anlaştıklarını, transferin gerçekleşmesi için oyuncunun Beşiktaş’la olan sözleşmesini feshetmesini beklediklerini söyledi.

Öksüz, “Biz Quaresma ile anlaştık. Beşiktaş ile sözleşmesini feshederse, transfer bugün gerçekleşecek. Kulübüyle işlemlerini bitirir bitirmez kadromuza dahil olacak.” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 12:10 | 29 Ağustos 2019
beşiktaş Hilmi Öksüz Kasımpaşa Ricardo Quaresma
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