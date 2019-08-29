İsmail Köybaşı’nın yeni adresi İspanya La Liga! Resmen açıklandı!

Süper Lig’de son olarak Fenerbahçe forması giyen 30 yaşındaki sol bek İsmail Köybaşı, İspanya La Liga ekiplerinden Granada’ya transfer oldu. İspanyol ekibi transferi resmi sosyal medya kanallarından duyururken, 28 kez A Milli Takım forması giyen futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Gaziantepspor ve Beşiktaş formalarını giyen ve siyah-beyazlılar ile bir Süper Lig şampiyonluğu (2015-2016), bir Türkiye Kupası zaferi (2010-2011) yaşayan Köybaşı, Temmuz 2016’da bedelsiz olarak Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye gitmişti. Bu yaz kontratı sona eren ve Granada’ya transfer olan İsmail Köybaşı için cuma günü imza töreni düzenlenecek.

Nabil Dirar: Umarım Kadıköy`ü bayram yerine çeviririz Başakşehir karşısında 3 puanı getiren golü kaydeden Nabil Dirar, Trabzonspor maçı öncesinde, Taraftarımız bizleri bekliyor. 6 puanla iyi bir başlangıç yaptık. İyi bir takımla oynayacağız. Saha içinde çok fazla mücadele olacağını düşünüyorum. Taraftarımızla beraber iyi bir görüntü sergilemek istiyoruz. Takım içinde pozitif bir ruh hali var. Pazar günü iyi bir maç bizleri bekliyor.Bu maçı alarak Kadıköy`ü umarım bayram yerine çeviririz dedi. İlgili Haberi Oku