SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Trabzonspor kabustan turla uyandı!
Inter, Alexis Sanchez’i kiraladı
İtalya Serie A

Inter, Alexis Sanchez’i kiraladı

Manchester United'daki performansıyla eleştirilen Alexis Sanchez, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Inter'e kiralandı.

29 Ağustos 2019 23:48

İtalya Serie A takımlarından Inter, Şilili futbolcu Alexis Sanchez’i kiralık olarak kadrosuna kattı.

İtalyan ekibi, internet sitesinden yaptığı açıklamada, Manchester United forması giyen 30 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Manchester United’ın iki sezon önce Arsenal’dan renklerine bağladığı yıldız futbolcu, tüm kulvarlarda 45 maça çıktı ve 5 gol attı.

Sanchez, 2008-2011 yıllarında da Serie A takımlarından Udinese’de oynamıştı.

Son güncelleme 23:48 | 29 Ağustos 2019
Alexis Sanchez İNTER İtalya Serie A
YAKINDAKİ MAÇLAR
Kasimpasa S.K.
Yarın - 20:30
-
Ankaragücü
Kayserispor
Yarın - 20:30
-
Galatasaray
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Fenerbahçe
2 2 6
2 Alanyaspor
2 2 6
3 Denizlispor
2 2 6
4 Caykur Rizespor
2 2 6
5 Trabzonspor
2 1 4
TÜMÜNÜ GÖR