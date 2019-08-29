Trabzonspor’da gündemi sarsan John Obi Mikel iddialarına yanıt geldi!

Trabzonspor'un yeni transferi John Obi Mikel'in kız arkadaşının Trabzon'u terk ettiği, Nijeryalı futbolcunun Trabzon'dan ayrılmak için bordo-mavili kulüpten izin istediği şeklinde çıkan haberleri oyuncunun menajeri Necdet Ergezen yalanladı.

Ergezen Menajerlik'a ait sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Ergezen, “Sözleşmesini fesih etmek istiyor’ şeklinde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. AEK ve Fenerbahçe maçı öncesi çıkan bu haberleri samimi bulmuyorum. Obi’nin kız arkadaşı Olga ise çocuklarını okula yazdırmak ve özel işlerini gerçekleştirmek suretiyle Trabzon'dan ayrıldı.” dedi.

Sezon başında bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Trabzonspor formasıyla 2 Süper Lig ve 2 Avrupa Ligi elemesi karşılaşmasında forma giydi.