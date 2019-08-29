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Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki fikstürü belli oldu
Şampiyonlar Ligi

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki fikstürü belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynayacağı karşılaşmaların fikstürü belli oldu.

29 Ağustos 2019 23:12

Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon ülkemizi temsil edecek olan Galatasaray’ın A Grubu’ndaki fikstürü belli oldu.

Sarı-kırmızılı takım Club Brugge deplasmanıyla başlayacağı grup serüvenini yine deplasmanda PSG maçıyla kapatacak. Fatih Terim’in öğrencileri Real Madrid ve PSG ile ilk maçlarını da TT Arena’da oynayacak.

29 Ağustos 2019 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz`den Radamel Falcao sorusuna ilginç yanıt: `Adını anamam...` Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA Şampiyonlar Ligi kurasını değerlendirdi. Real Madrid`le yarım kalmış bir hesabımız var diyen Cengiz, Radamel Falcao transferi ile ilgili soruya ise Sözünü ettiğiniz futbolcunun adını anamam. Kontratlı bir futbolcu şeklinde yanıt verdi. İlgili Haberi Oku

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki fikstürü şöyle;

18 Eylül: Club Brugge-Galatasaray

1 Ekim: Galatasaray-PSG

22 Ekim: Galatasaray-Real Madrid

6 Kasım: Real Madrid-Galatasaray

26 Kasım: Galatasaray-Club Brugge

11 Aralık: PSG-Galatasaray

Son güncelleme 23:12 | 29 Ağustos 2019
Club Brugge galatasaray psg Real Madrid şampiyonlar ligi
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