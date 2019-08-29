Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki fikstürü belli oldu

Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon ülkemizi temsil edecek olan Galatasaray’ın A Grubu’ndaki fikstürü belli oldu.
Sarı-kırmızılı takım Club Brugge deplasmanıyla başlayacağı grup serüvenini yine deplasmanda PSG maçıyla kapatacak. Fatih Terim’in öğrencileri Real Madrid ve PSG ile ilk maçlarını da TT Arena’da oynayacak.
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki fikstürü şöyle;
18 Eylül: Club Brugge-Galatasaray
1 Ekim: Galatasaray-PSG
22 Ekim: Galatasaray-Real Madrid
6 Kasım: Real Madrid-Galatasaray
26 Kasım: Galatasaray-Club Brugge
11 Aralık: PSG-Galatasaray