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Galatasaray kafilesi, Kayseri’de
Galatasaray

Galatasaray kafilesi, Kayseri’de

Süper Lig'in üçüncü haftasında deplasmanda Kayserispor ile bir araya gelecek olan Galatasaray, Kayseri'de taraftarlar tarafından çiçeklerle karşılandı.

29 Ağustos 2019 18:37

Süper Lig'in 3. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, Kayseri'ye geldi.

Kente özel uçak ile ulaşan sarı-kırmızılı kafileyi, Kayseri Erkilet Havaalanında bekleyen taraftarlar coşkuyla karşıladı. Taraftarlar başta Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolcu Babel ve Muslera başta olmak üzere futbolculara yoğun ilgi gösterirken, fotoğraf çektirebilmek için büyük mücadele verdi. Hava alanı çıkışında taraftarlar yol boyunca tezahüratlarla takıma destek verdi. Kafile daha sonra geniş güvenlik önlemi eşliğinde maç saatine kadar konaklayacağı otele geçti.

Maç öncesi Galatasaray ve İstikbal Mobilya Kayserispor geride kalan 2 haftada 1 puan topladı. 29 Ağustos 2019 Galatasaraylı Steven Nzonzi, Fransa Milli Takımı kadrosunda! Galatasaray`ın orta saha oyuncusu Steven Nzonzi, Fransa Milli Takımı`na davet edildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:37 | 29 Ağustos 2019
galatasaray kayserispor süper lig
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