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Galatasaray için sürpriz iddia! Youcef Belaili…
Transfer Haberleri

Galatasaray için sürpriz iddia! Youcef Belaili…

Tunus medyasında Galatasaray'ın, Cezayirli sol kanat oyuncusu Youcef Belaili için transfer girişiminde bulunduğu iddia edildi.

29 Ağustos 2019 08:44

Galatasaray, Tunus’tan Esperance forması giyen sol kanat oyuncusu Youcef Belaili ile ilgilendiği iddia edildi. Cezayir basınından DZ Foot’ta yer alan habere göre; Galatasaray, Youcef Belaili’yi kadrosuna katmak istiyor. Ancak bu transferin olumlu sonuçlanması için Galatasaray’ın Mbaye Diagne’yi satması gerektiği bilgisi verildi.

Haberde; Belaili’nin Afrika Uluslar Kupası’nda gösterdiği performansla sarı-kırmızılıların radarına girdiği belirtilirken, Cezayirli oyuncunun Feghouli ile takım arkadaşı olabileceği kaydedildi.

Esperance ile 2020’de sözleşmesi bitecen olan 27 yaşındaki oyuncu, Tunus ekibinde 103 maçta 21 gol attı ve 37 asist yaptı. Cezayir Milli Takımı’nda 13 maçta görev alan Belaili, 3 gol kaydetti.

Son güncelleme 08:44 | 29 Ağustos 2019
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