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Fransızlar duyurdu! ‘Falcao Galatasaray’a gidiyor…’
Transfer Haberleri

Fransızlar duyurdu! ‘Falcao Galatasaray’a gidiyor…’

Fransız L'Equip Gazetesi Falcao transferi konusunda Monaco yönetiminin tavır değiştirdiğini ve golcü yıldızın Galatasaray'a transferinin artık daha yakın olduğunu belirtti.

29 Ağustos 2019 07:58

Galatasaray’ın uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Radamel Falcao içni flaş bir gelişme yaşandı. Fransız L’Equipe gazetesi yıldız ismin transferi ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Gazetenin haberine göre Monaco yönetimi isteksiz tavrını değiştirdi ve Falcao’nun sarı-kırmızlı ekibe transferinin artık daha yakın olduğunu belirtti.

Fransızlar haberde ,”Monaco yönetimi, son saatlerde Radamel Falcao hakkında fikir değiştirdi. Falcao’nun Galatasaray’a transferi çok yakın”  ifadelerini kullandı.

Falcao’nun takımdan ayrılmasını istemeyen Monaco yönetiminin direncinin yapılan son görüşmelerin ardından kırıldığı ve transferin kısa süre içerisinde açıklanmasının beklendiği vurgulandı.

Son güncelleme 08:05 | 29 Ağustos 2019
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