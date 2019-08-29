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Fransa’da Nice Olympique Marsilya maçına homofobik pankart damga vurdu! Oyun 10 dakika durdu…
Fransa Ligue 1

Fransa’da Nice Olympique Marsilya maçına homofobik pankart damga vurdu! Oyun 10 dakika durdu…

Fransa Ligue 1'in üçüncü hafta maçında Nice, Olympique Marsilya'yı konuk ederken maçın 27. dakikasında açılan ve homofobik bir ifade içeren pankart nedeniyle hakem Clement Turpin maçı durdurdu. 10 dakika süren arada, pankart indirildi ve maç kaldığı yerden devam etti.

SKOR DIŞ HABER 29 Ağustos 2019 07:18

Fransa Ligue 1’in 3. haftasında Marsilya, deplasmanda Nice’i 2-1 mağlup etti. Marsilya’ya galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Benedetto ve 73. dakikada penaltıdan Payet kaydederken, Nice’in tek golü ise 66. dakikada penaltıdan Cyprien kaydetti.

Müsabakanın 27. dakikasında Nice taraftarları kale arkasında bir anda Marsilya taraftarına yönelik homofobik ifadeler içeren bir pankart açınca Clement Turpin oyunu durdurdu. Oyun yaklaşık 10 dakika dururken takımlar ve hakemler soyunma odasına gitti. Güney Fransa derbisi olarak nitelendirilebilecek maçta pankartın dışında tribünlerden yine homofobik ifadeler içeren tezahüratlar yükseldi. Nice yetkilileri çirkin ifadeleri kullanan taraftar grubuyla görüştü ve pankart indirildi.

Müsabaka yarıda kaldığı 27. dakikadan devam etti. Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan orta saha oyuncusu Luiz Gustavo karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, Brezilyalı isim 81’de oyuna sonradan dahil oldu. Marsilya, bu sonucun ardından Ligue 1’de puanını 4’e çıkarırken, Nice ise 6 puanda kaldı.

Ligue 1’in 4. haftasında Marsilya, sahasında Saint Etienne’i konuk edecek. Nice ise Rennes deplasmanına gidecek.

28 Ağustos 2019 Luiz Gustavo kulübede yer aldı Fransız basını kararı Fenerbahçe transferine bağladı! İşte detaylar Nice deplasmanına çıkan Olympique Marsilya`da ilk iki hafta ilk 11`de yer alan Luiz Gustavo bu kez yedek kulübesinde. Fransız RMC Sport`un haberine göre herhangi bir sakatlığı bulunmayan Gustavo; Fenerbahçe`yle hızlanan transfer görüşmeleri nedeniyle bu maçta 11`de yer almıyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 07:19 | 29 Ağustos 2019
Fransa Ligue 1 OGC Nice Olympique Marseille olympique marsilya
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